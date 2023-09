Bakan Göktaş, Ankara'da Gastro Akademi'yi ziyaret etti

TAKİP ET

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara’nın Sincan Belediyesi tarafından hizmete sunulan Gastro Akademi’de üniversite öğrencileriyle beraber yemek yaptı.

Bakan Göktaş, Sincan Belediyesi tarafından 2022 yılında hizmete açılan Gastro Akademi’yi ziyaret etti. Bakan Göktaş, Sincan Belediyesinin “Öğrenci Tercih Destek” programı çerçevesinde çekilişle yemek yapma hakkını kazanan öğrenciler ile akademide eğitim alan öğrencilerin hazırladıkları yemeklere dokunuş yaptı, birlikte yemek yedi. Bakan Göktaş tarafından seçilen menüde Anadolu çorbası, tavuklu ve nohutlu pilav, Gavurdağı salatası ve fırın sütlaç yer aldı. Göktaş, her zaman öğrenciler için yürütülen projeler çerçevesinde hareket ettiklerini söyledi. Geçtiğimiz haftalarda Öğrenci Destek Programı çerçevesinde üniversite tercihi yapacak öğrencilerle bir araya gelindiğinde kendisine ‘Hangi yemekleri seviyorsunuz?’ sorusunun yöneltildiğini hatırlatan Bakan Göktaş, o öğrencilerin arasında çekilişle seçilenlerle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu kaydetti. Öğrencilerin her zaman kalbine dokunmayı hedeflediklerine dikkati çeken Göktaş, öğrencilerin ve ailelerinin her zaman arkasında olduklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

“Bu projeye desteği olan hem Sincan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Çünkü burada çok önemli bir gastronomi mutfağı kurulmuş. Bu mutfakla beraber pek çok aşçımızda buradan mezun oluyor. Buradan çıkan şeflerimize de teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizle de bu program çerçevesinde bir arada olmak hepimize mutluluk veriyor.”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ise Gastro Akademi’ye üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyerek, “Sincan’da gastronomi çok boyutlu karakterize bir şehir. Uluslararası ziyaretçilerin yoğun olduğu, uluslararası lezzetlerin arandığı, bir taraftan 10 binlerce öğrencinin olduğu, Anadolu’nun farklı yerlerinin mutfağının arandığı kurduğumuz ve mezun olanlar tarafından da ciddi bir şekilde rağbet gördüğü bir akademi” dedi.