Bakan Göktaş, bakanlığın desteklediği çocuklarla TEKNOFEST'e katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığın destek verdiği çocuklar ile TEKNOFEST’in açılışına katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, deprem bölgesindeki 11 ilde bakanlığın destek verdiği çocuklar ile İl Çocuk Hakları Komiteleri’nden gelen çocuklarla TEKNOFEST’in açılışına katıldı. Bakan Göktaş, TEKNOFEST alanındaki Deneyap Kart Eğitim Atölyesi’nde çocuklarla birlikte robotik kodlama eğitimine katıldı, çocukların heyecanına ve mutluluklarına ortak oldu.

TEKNOFEST alanında milli uçağımız Hürjet ve milli sihamız Kızılelma’yı çocuklarla birlikte yakından inceleyen Bakan Göktaş, çocukların teknolojiye olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda önemli rol oynayan çok sayıda paydaş kuruluşun katılımıyla düzenleniyor.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında gerçekleştirilen teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, söyleşiler ve etkinliklerle toplumun teknolojiye olan ilgisini artırmak ve Türkiye’nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmak hedefleniyor.

TEKNOFEST aynı zamanda yüz binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmesi için çeşitli kategorilerde yarışmalar düzenleyerek gençlerin kendilerini göstermelerine imkan sunuyor.