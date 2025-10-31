Bakan Göktaş, evlilik kredisinden yararlanan çiftin nikah şahidi oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisinden yararlanan çiftin nikah şahidi oldu. Bakan Göktaş, aile ve gençlik fonuna başvuran çifte 12 veya 24 ay içerisinde evlat sahibi olmaları durumunda kredilerinin 12 ay erteleneceğini hatırlattı.

Bursa’da bir dizi programlara katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İl Başkanlığı’nda parti üyeleri, belediye başkanları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Göktaş, "Sosyal yardımlarımızla 88 bin 700 haneye destek oluyoruz. Sadece ocak ayından bugüne kadar 3,8 milyar liralık kaynak aktardık. 18 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızla ihtiyaç sahibi her vatandaşımızın yanındayız" dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Dünyada eşi benzeri olmayan destekleri veren bir bakanlığımız var. Bu seneyi ‘Aile Yılı’ ilan edilmesi sebebiyle yeni yuva kuran çiftlere verilen destekler çok kıymetlidir" şeklinde konuştu.

Bakan Göktaş daha sonra, Yıldırım Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Hacı Seyfettin Sanat ve Zanaat Merkezinin açılışı gerçekleştirdi.

Evlilik kredisi kullanan çiftin nikah şahidi oldu

Açılışının ardından Yıldırım ilçesindeki Barış Manço Kültür Merkezi’ne gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisinden faydalanan Çiçek Derviş ile Furkan Maraş Çiftinin Nikâh Törenine katılarak şahit oldu. Evlilik cüzdanına çifte veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş,’’ Öncelikle çiftimizi tebrik ediyorum. Bugün gururlu günlerine bizlerde şahitlik ettik. Rabbim iki cihan saadeti nasip etsin. Aile yolunda ilerliyorsunuz. Bizleri de özellikle aile ve gençlik fonu kapsamında başvuruda bulundunuz. Sizler gibi 50 bine yakın genç çiftimizi biz Türkiye’de evlendirmenin gururunu yaşıyoruz. Aile ve gençlik fonuna başvuran çiftimize hatırlatmak isterim ki, 12 veya 24 ay içerisinde evlat sahibi olmaları durumunda kredileri 12 ay ertelenecektir" diye konuştu.