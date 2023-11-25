Bakan Göktaş, Filistin'den gelen vatandaşlarla bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Filistin’den gelen vatandaşlarla bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Filistin’den gelen vatandaşlarla Fatih’te kaldıkları bir otelde bir araya geldi. Ziyaret ettiği otelde Bakan Göktaş, Filistinli çocuklarla resim yapıp ailelerin sorunları dinledi. Bakan Göktaş, oturduğu bir masada ise Filistinli bir ailenin bebeğini sevip ilgilendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, 47’si çocuk 85 kişi otelde misafir edilirken, Fatih’te ise 4 otelde Gazze’den gelen 266 kişi bulunuyor. Ayrıca bakanlık tarafından psikososyal destek veriliyor.