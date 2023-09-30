Bakan Göktaş, Gaziosmanpaşa'da 'El Sanatları Sergisi'ni ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziosmanpaşa Belediyesinin düzenlediği ’El Sanatları Sergisi’ni ziyaret etti. Bakan Göktaş, kadınların ürettiği ürünlere yoğun ilgi gösterdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Gaziosmanpaşa Kadın Koordinasyon Merkezi’nde eğitim alan kursiyerlerin ürettiği ürünleri El Sanatları Sergisi’nde görücüye çıkardı. El emeği ürünleri üreten kadınların, ürünlerini sergilediği stantları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ziyaret etti. Kadınların yıl boyu yaptığı eserleri tek tek inceleyen Bakan Göktaş’a, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden eşlik etti. Emeklerini sergileyen kadınlarla bir araya gelen Bakan Göktaş ürünleri incelerken kadınlarla da sohbet etti. Sergilenen ürünlere yoğun ilgi gösteren Bakan Göktaş’a kursiyerler hediye takdim etti.

"Gaziosmanpaşa kadınlarımızla Türkiye Yüzyılı’na hızlı bir çıkış yaptık"

Aile ve Sosyal Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın ziyaret programında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Gaziosmanpaşa kadınlarımızla Türkiye Yüzyılı’na hızlı bir çıkış yaptık. Özellikle bugüne kadar kadınların öğrenmiş olduğu el emeği, göz nuru eserlerini burada sergiliyoruz. Bugüne kadar 80 bin üzerinde ürünümüzü sergiledik. Toplamda 13 dalda farklı 250 ürünü sergiledik. Her yıl yıl sonunda ya da yıl başında kadınlarımız kendi el ürünlerini ve ürettikleri eserleri burada vatandaşlarımızın beğenisine sunuyor. Tabii ki buradaki amacımız kadınların kendi hapsedilmiş yeteneklerini ortaya çıkarmak onları bir şeyle meşgul ederek ücretsiz terapi vermek suretiyle hayata bağlamak ama ondan çokta önemlisi kendi ürettikleri eserleri vatandaşlarımızla buluşturarak hem bir farkındalık oluşturmak hem de vatandaşlarında bu kursları almasına katkı sağlamak. Ama diğer taraftan da el ürünlerimizin satış ofislerinde üretilen ürünlerin satışını sağlamak" dedi.

"Sayın Bakanımızda bizi ziyarete geldiler"

Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın ziyaretinden mutluluk duyduğunu dile getiren Emel Hatip, "Kurslarımıza bu sene çok talep oldu. Öğrencilerimiz çok güzel çalıştılar. Çok güzel işler çıkardılar. Bundan önce biz pandemi döneminde de bu ders döneminde de sıfır atıkla ilgili bir sürü çalışmalar yaptık. Eski eşyalarımızı değerlendirme çalışmaları da yaptık. Bunları yaptık. Bugün çok mutlu bir olay da yaşadık. Sayın Bakanımız da bizi ziyarete geldiler" ifadelerini kullandı.