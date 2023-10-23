Bakan Göktaş, kamu yararın olan projelere katkı sözü verdi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ı Tarihi Belediye Binası’nda ağırladı. Ziyarette, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, kamu yararına olan her projeyi sonuna dek destekleyeceklerinin altını çizerek katkı sözü verdi.

Bazı temaslarda bulunmak üzere Tekirdağ’a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temasları çerçevesinde Süleymanpaşa Belediyesine de ziyaret gerçekleştirdi. Göktaş, beraberinde Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan ve Çiğdem Koncagül, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin’den oluşan heyetle, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar’ın misafiri oldu. Ziyarette Başkan Uzunlar’a ise Belediye Başkan Yardımcıları Şenol Karaküçük, Gökhan Saygı ve Sabri Çınar eşlik ettiler.

Bakan Göktaş’a projeleri anlattı

Ziyarette, Süleymanpaşa Belediyesinin gerçekleştirdiği proje, yatırım ve hizmetlerle ilgili Bakan Göktaş’a bilgi veren Başkan Uzunlar, sosyal yardımlaşma projeleri için destek talebinde bulundu. Bakan Göktaş da kamu yararına olan her projeyi sonuna dek destekleyeceklerinin altını çizerek katkı sözü verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a, Tekirdağ’ın önemli kültürel değerlerinden biri olan Karacakılavuz dokuması hediye eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Ziyaret, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi.