Bakan Göktaş minik öğrencilerin ilk karne heyecanlarına ortak oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ilk karne heyecanlarına ortak olduğu minik öğrencilere karne hediyesi dağıttı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ilk karne heyecanlarına ortak olduğu minik öğrencilere karne hediyesi dağıttı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığın kreş ve gündüz bakımevinde eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi dolasıyla düzenlenen "İlk Karnem" törenine katıldı. Çocukların "Hoş geldiniz" diyerek karşıladığı Bakan Göktaş, 3-6 yaş arasındaki çocukların karne heyecanlarına ortak oldu. Onlarla yakından ilgilenen Göktaş, tek tek tebrik ettiği çocuklara karnelerinin yanında birer hediye verdi. "İlk karnelerinizi tebrik ediyorum, nice güzel karneleriniz olsun" diyen Bakan Göktaş’a veliler de yoğun ilgi gösterdi.