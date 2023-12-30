Bakan Göktaş savaş mağduru Ukraynalı çocukları ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eryaman Çocuk Evleri Sitesi’nde misafir edilen savaş mağduru Ukraynalı çocukları ziyaret etti.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukraynalı çocukların, bakanlığın koordinasyonunda bakım ve korunma ihtiyaçlarının giderilmesinin yanı sıra psikososyal destek, sağlık ve eğitim olmak üzere her alanda huzur ve güven içerisinde olmalarına özen gösterdiklerine vurgu yaparak, “Yardıma ihtiyaç duyan masum, mağdur tüm coğrafyalara dostluk elimizi uzatmaya devam edeceğiz” dedi.