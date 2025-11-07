Bakan Göktaş şehidin oğlunun doğum gününü bakanlıkta kutladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit olan Yüzbaşı Alper Kocaman’ın eşi Azize Kocaman ve oğlu Ata Alp Kocaman ile bir araya geldi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit olan Yüzbaşı Alper Kocaman’ın eşi Azize Hanım ve evladı Ata Alp ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Ata Alp evladımızın doğum gününü kutladık. Rabbim hayırlı, sağlıklı ve bereketli bir ömür nasip etsin. Şehitlerimizin aileleri bizler için en kıymetli emanettir. Her zaman onların yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.