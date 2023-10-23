Bakan Göktaş'tan 'Filistinli çocuklar' açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Oradaki yaralı çocukları ve kurumlardaki çocukları alıp Türkiye’de tedavi etme yönünde saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde birtakım girişimlerimiz oldu. Bizler Türkiye olarak bu zorlu süreçte Filistin’in yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Tekirdağ’a geldi. Bakan Göktaş, daha sonra AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığını ziyaret etti. Göktaş burada yaptığı açıklamada, “Burası aslında benim yabancı olduğum bir yer değil. Gelini olduğum Tekirdağ’da sizlerle beraber olduğum için ayrıca mutlu ve gururluyum. Bu sıcaklığı ve sevgiyi sizden aldım. Bugün ayrıca gururluyum, çünkü ben bu topraklara gelin olarak defalarca geldim. Aslında gelin olarak da sayılmam, kızı olarak geldim. Değerli dava arkadaşlarım, bildiğiniz gibi Filistin, Gazze ciddi manada bombalanıyor ve bizler Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ciddi manada oralara hem destek oluyor hem de acılarını paylaşmaya yönelik çeşitli girişimlerde bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi 3 günlük yas ilan edildi. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Oradaki yaralı çocukları ve kurumlardaki çocukları alıp Türkiye’de tedavi etme yönünde saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde birtakım girişimlerimiz oldu. Bizler Türkiye olarak bu zorlu süreçte Filistin’in yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. İnsani yardımları ulaştırmaya çalışıyoruz” dedi.