Bakan Göktaş'tan metan gazından zehirlenen askerlere ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenen ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (GATA) tedavi gören askerleri ziyaret etti.

Bakan Göktaş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenerek Ankara’ya sevk edilen askerleri hastanede ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Tedavi gören askerler ve aileleriyle görüşen Göktaş, geçmiş olsun dileklerini ileterek, acil şifalar diledi. Ülke savunmasında canlarını ortaya koyarak görev yapan tüm güvenlik görevlilerinin devlet ve millet olarak her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Göktaş, tedavileri devam eden askerlerin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ettiğini ifade etti.