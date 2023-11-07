Bakan Göktaş'tan şehit askerin oğluna doğum günü sürprizi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2016 yılında Fırat Kalkanı Harekatında şehit olan Yüzbaşı Alper Kocaman’ın oğlu Ata Alp Kocaman’a doğum günü sürprizi yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2016 yılında Fırat Kalkanı Harekatında şehit olan Yüzbaşı Alper Kocaman’ın oğlu Ata Alp Kocaman’a doğum günü sürprizi yaptı. Bakan Göktaş, fanatik Galatasaray taraftarı olan Ata Alp’e Galatasaraylı futbolcular tarafından imzalanan forma hediye etti. Bakan Göktaş, şehit oğlu Ata Alp’e yeni yaşının mutluluk ve başarı getirmesi dileğinde bulundu. Bakan Göktaş, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor, her fırsatta ziyaret ediyoruz. Onların bize bıraktıkları emanetlerine her zaman sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.