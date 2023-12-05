Bakan Göktaş ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, beraberindeki heyetle Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 89. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 89. yıl dönümü vesilesiyle Anıtkabir’i ziyaret etti. Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında çalışan kadın personel de yer aldı.

Bakan Göktaş ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine geldi. Burada mozoleye çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunan Göktaş, daha sonra beraberindekilerle merdivenlerde hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Göktaş, deftere şunları yazdı:

"5 Aralık 1934 tarihinde Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin bugün 89’uncu, Cumhuriyet’imizin ise 100’üncü yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ediyoruz. Bu müstesna günde; siyasette, ekonomide, karar alma mekanizmalarında, hayatın her alanında bilgi ve tecrübesiyle eşsiz başarılara imza atan, açtığınız demokrasi yolunda gururla yürüyen kadınlar olarak manevi huzurunuzdayız. Zatıalilerinizin yüksek vizyonu, ileri görüşlülüğü sayesinde dünyadaki birçok devletten önce seçme ve seçilme hakkını elde eden Türk kadını, bugün gelişmiş, modern Türkiye’nin temellerini atarak yaşayan güçlü demokrasimizin ruhu olmuştur. Bu sayede kadınlar, toplumun tüm kesimleriyle dayanışma içerisinde, Cumhuriyet’imizin gelecek nesillere taşınmasında, kadın-erkek eşitliğinin tesis edilmesinde, demokratik yaşamın ve toplumsal adaletin güçlenmesinde öncü rol oynamıştır. Kadın görünürlüğü; sanattan spora, siyasetten karar alma mekanizmalarına kadar her alanda artarak devam etmektedir. Cumhuriyet’imizin ikinci asrında aile ve toplumun temeli kadınlar olarak ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaya devam edeceğiz. Kadim tarihimizden aldığımız ilham, sahip olduğumuz yüksek inanç ve değerlerimizi bilim ve teknolojinin imkanlarıyla harmanlayarak medeniyetimizi ihya ve inşa etmeyi sürdüreceğiz. ‘Güçlü kadın, güçlü Türkiye’ anlayışıyla gerçek demokrasinin ve istikrarlı kalkınmanın kadınların siyasete, karar alma mekanizmalarına daha aktif katılımıyla mümkün olacağına inanıyor ve bu inançla çalışıyoruz. Bu duygularla, manevi huzurlarınızda sizleri bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, şahsım ve tüm kadınlarımız adına şükranlarımı sunuyorum. Ruhunuz şad olsun."