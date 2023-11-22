Bakan Güler: 'Moldova'nın SEDM sürecine tam üyeliğini de onayladık'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Moldova’nın SEDM sürecine tam üyeliğini de onayladık. SEDM, 27 yıldır Güneydoğu Avrupa ve ötesinde istikrar, iş birliği ve iyi komşuluk ilişkilerinin desteklenmesine önemli katkılar sunmaktadır” dedi.

Güneydoğu Avrupa’da bölgesel güvenlik, istikrar ve iş birliğini geliştirmek amacıyla düzenlenen Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları (SEDM) Toplantısı, Ankara Merkez Orduevi’nde gerçekleşti. Toplantıya Gürcistan, Moldova, Karadağ, Romanya ve Türkiye’den savunma bakanları katılırken, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Sırbistan ise bakan yardımcısı seviyesinde toplantıya katılım gösterdi. Toplantıda 16 ülkenin imzasıyla gözlemci üye Moldova, SEDM’e tam üye oldu. Atılan imzaların ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ile ortak basın toplantısı düzenledi.

“Moldova’nın SEDM sürecine tam üyeliğini de onayladık”

Bakan Güler, Türkiye’nin ev sahipliğinde ve Romanya’nın dönem başkanlığında icra edilen 28’inci Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısı’nı verimli ve başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirterek, “Toplantımızı 16 ülke, 3 bölgesel kuruluş ve SEEBRIG’in temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirdik. Toplantımızda SEDM sürecinin geleceği ve bölgesel gelişmeler hakkında görüşlerimizi paylaştık. Ayrıca Moldova’nın SEDM sürecine tam üyeliğini de onayladık. SEDM, 27 yıldır Güneydoğu Avrupa ve ötesinde istikrar, iş birliği ve iyi komşuluk ilişkilerinin desteklenmesine önemli katkılar sunmaktadır. Bölgenin en kapsamlı girişimi olan SEDM, bugün Moldova’nın tam üyeliği ile genişlemesini sürdürmektedir. Bu da SEDM sürecinin bir barış projesi olarak başarısının açık bir göstergesidir. Toplantımızda ayrıca SEDM üyesi ülkeler tarafından oluşturulan Güneydoğu Avrupa Tugayı, kısa adıyla SEEBRIG’in faaliyetlerine ve geleceğine ilişkin istişarelerde bulunduk. Mükemmel bir güven artırıcı mekanizma olarak bölgede 24 yıldır hizmet etmeye devam eden SEEBRIG’in güçlendirilmesi ve etkinliğinin artırılması konusunda görüşlerimizi paylaştık. SEDM üyeleri olarak üye ülke Ukrayna’nın uluslararası kabul görmüş sınırları içindeki toprak bütünlüğüne güçlü desteğimizi bir kez daha vurguladık” ifadelerini kullandı.

SEDM’in bölgesel rolünün ve etkinliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kalındığını bildiren Güler, “Sonuç itibarıyla SEDM üyeleri olarak organizasyonun bölgesel rolünün ve etkinliğinin güçlendirilmesi ile Güneydoğu Avrupa ve ötesinde sonuç odaklı görünürlüğünün artırılması yönündeki gayretlerimizi sürdürme konusunda mutabık kaldık. Dolayısıyla SEDM’in artan bir etkinlikle çalışmalarına devam etmesine yönelik fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle ifade etmek isterim” diye konuştu.