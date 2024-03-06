Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya geldi.

Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile bir araya geldi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’u Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Hasanov, onur kıtasını selamladı. Resmi törenin ardından iki bakan basına kapalı olarak görüştü.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb