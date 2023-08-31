Bakan Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bir araya geldi.

Bakan Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı ile bir araya geldi
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye’ye ziyaret gerçekleştiren Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bir araya geldi.

Bakan Güler, mevkidaşını bakanlığa gelişinde resmi törenle karşıladı. İki ülke marşlarının çalınmasının ardından konuk Bakan Orgeneral Zakir Hasanov, Onur Kıtası’nı selamladı. Her iki bakan, törenin ardından baş başa ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı