Bakan Güler, birlik komutanlarıyla birlikte telekonferans toplantısı gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, birlik komutanlarıyla birlikte telekonferans toplantısı gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ve Celal Sami Tüfekci ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

“Milletimizin tahsis ettiği her bir kuruşu büyük bir titizlikle kullanacağız”

Devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alan ve talimatlar veren Bakan Yaşar Güler, ayrıca şunları kaydetti:

"Son dönemde başta sizlerin ve değerli silah arkadaşlarımın özverili çalışmalarını, gerek ziyaretlerimde gerekse de katıldığım tatbikat ve faaliyetlerde memnuniyetle müşahede ediyorum. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 85’inci ölüm yıl dönümünü 10 Kasım’da çeşitli etkinlikler ile saygıyla icra ettik. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı ve müteakiben 15 Kasım’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 40’ıncı yıl dönümünü hem Yavru Vatan’da hem de ülkemizde çeşitli etkinliklerle kutladık. Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulumuzun 133’üncü, Deniz Harp Okulumuzun 250’nci kuruluş yıl dönümünü, geleneksel kutlama törenlerini 17-18 Kasım’da icra ettik. Bu vesileyle tüm denizci subay ve astsubaylarımızı tebrik ediyorum. Ayrıca Millî Savunma Bakanlığı 2024-2026 dönemi bütçe teklifi hakkında yüce Meclisimizin Genel Kurulunun Aralık ayında bilgilendirilmesinden önce Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi 16 Kasım’da gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda milletimizin büyük fedakârlık ve zorlukla yurt savunmasına tahsis ettiği ve edeceği her kuruşu büyük bir titizlikle kullanacağız."