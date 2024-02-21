Bakan Güler, Bulgar mevkidaşı Tagarev ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev’i Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Tagarev, onur kıtasını selamladı. Resmi törenin ardından Güler ve Tagarev, Milli Savunma Bakanlığı önünde basın mensuplarına görüntü verdi. İki bakanın görüşmesi basına kapalı olarak devam etti.