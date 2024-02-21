Bakan Güler, Bulgar mevkidaşı Tagarev ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev ile görüştü.

Bakan Güler, Bulgar mevkidaşı Tagarev ile bir araya geldi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
mdk
mdk
mdk
mdk

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev’i Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Tagarev, onur kıtasını selamladı. Resmi törenin ardından Güler ve Tagarev, Milli Savunma Bakanlığı önünde basın mensuplarına görüntü verdi. İki bakanın görüşmesi basına kapalı olarak devam etti.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb