Bakan Güler, Cibutili mevkidaşı ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Savunma Bakanı Hassan Omar Mohamed ile görüştü.

Bakan Güler, Cibutili mevkidaşı ile bir araya geldi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Hosgor Optik
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Hosgor Optik
Hosgor Optik

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Savunma Bakanı Hassan Omar Mohamed ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Cibutili mevkidaşı Hassan Omar Mohamed’i Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından, Cibuti Savunma Bakanı Mohamed, onur kıtasını selamladı. Resmi törenin ardından Güler ve Mohamed, Milli Savunma Bakanlığı önünde basın mensuplarına görüntü verdi. İki bakanın görüşmesi basına kapalı olarak devam etti.

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MDK
MDK
MDK