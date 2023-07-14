Bakan Güler'den '15 Temmuz' mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Vatanı, bayrağı, mukaddesatı için 15 Temmuz gecesi hainlere karşı dimdik durarak canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor; bu uğurda gazi olan kahramanlarımıza ve 15 Temmuz destanını yazan aziz vatandaşlarımıza saygı ve şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.