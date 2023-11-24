Bakan Güler'den '24 Kasım Öğretmenler Günü' mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “İrfan ordumuzun fedakâr mensubu olan emek, sabır ve hoşgörünün eşsiz timsali değerli öğretmenlerimizin bu anlamlı gününü en içten duygularımla kutluyorum. Bu vesileyle 95 yıl önce bugün ‘Millet Mektepleri Başöğretmenliği’ ünvanını alan Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü de saygı ve şükranla yad ediyorum. Eğitim, ülkelerin ve milletlerin geleceğini şekillendiren ve inşa eden en önemli unsurdur. Bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği günümüzde gelişmeleri yakalayabilmek, analitik düşünüp yeni fikirler üretebilmek ve toplumu güvenli bir geleceğe taşıyabilmek ancak eğitimle mümkündür” ifadelerine yer verdi.

Bakan Güler, mesajına şöyle devam etti:

“Şüphesiz ki eğitimin en temel öğelerinden biri de öğretmenlerdir. Genç kuşakların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesinde öğretmenlerimizin rolü hayati önemi haizdir. Bu bakımdan öğretmenlerimiz, sadece ders kitaplarındaki bilgileri aktaran değil, aynı zamanda rol model olarak öğrencilerinin karakterlerine şekil veren sanatkarlardır. Dolayısıyla vatanımızın dört bir tarafında büyük fedakarlıklarla görev yapan, taşıdıkları bilim meşalesiyle yolumuzu aydınlatan kıymetli öğretmenlerimiz kutsal, saygın ve onurlu bir vazife icra etmektedir. Bilinmelidir ki ömrünü eğitime vakfeden öğretmenlerimizin ‘Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür’ nesiller yetiştirmek için gösterdikleri üstün gayret, vatan savunması kadar kutsaldır.”

Mesajında Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e de değinen Güler, “Milli Savunma Bakanlığı kadrolarındaki öğretmenlerimiz dahil tüm vefakâr öğretmenlerimizin, Cumhuriyetimizin ikinci asrında ‘Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek aydınlık geleceğimizin teminatı genç nesillerimizi yetiştirmek için yurdumuzun dört bir yanında azim ve kararlılıkla verdikleri mücadelenin artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal eden kıymetli öğretmenlerimizi minnet ve rahmetle yâd ediyor; tüm öğretmenlerimizin ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’nü bir kez daha kutluyor, kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum” ifadelerini kullandı.