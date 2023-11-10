Bakan Güler'den 10 Kasım mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 10 Kasım sebebiyle mesaj yayımladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 10 Kasım sebebiyle mesaj yayımladı. Güler yayımladığı mesajında, “Bugün, Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devlet adamı ve ebedî başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, sonsuzluğa uğurlanışının 85’inci yıl dönümünde saygı, şükran ve özlemle anıyoruz.

Atatürk; asil milletimize esaret prangasının vurulmak istendiği, ümitlerin tükendiği bir dönemde istiklal ve hürriyet aşkıyla harekete geçmiş; Millî Mücadelemize liderlik ederek, tüm imkânsızlıklara rağmen verilen mücadeleyi zaferle taçlandırmıştır. Şanlı tarihimizin altın sayfalarında müstesna bir yeri olan bu zafer, aynı zamanda onun ne kadar büyük bir komutan ve askerî deha olduğunu göstermiştir.

Fedakârlığı, azmi, kararlılığı ve inancı ile Türk milletinin müstesna lideri olan Atatürk’ün bizlere bıraktığı en büyük miras, bu yıl kuruluşunun 100’üncü yılına ulaşmanın hep birlikte gurur ve mutluluğunu yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti’dir” ifadelerine yer verdi.

Bakan Güler mesajına şöyle devam etti:

“Cumhuriyetimizi geleceğe güvenle taşımak, kalkındırmak ve bu coğrafyada ilelebet payidar kılmak bizlerin en önemli vazifesidir.

Millî Savunma Bakanlığı olarak bu anlayışla, ülkemize yönelecek tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek, ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatlerini korumak için gece gündüz demeden mücadele ediyoruz.

Bugünkü büyük ve güçlü Türkiye’nin temellerini atan Atatürk’ün, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma yolundaki hayalleri ve hedefleri, bütün faaliyetlerimizde yolumuzu aydınlatmakta, azim ve kararlılıkla sürdürdüğümüz mücadelelerde en büyük motivasyon kaynağımız olmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta ebedî başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan ve millet uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor; hayatta olan gazilerimiz ile şehit ve gazi ailelerimize saygılarımı sunuyorum. Aziz Atatürk! Vatan sana minnettardır! Ruhun şad olsun!”