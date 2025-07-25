Bakan Güler'den, IDEF'te kurulan '2025 Aile Yılı' standına ziyaret

Milli Savunma Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, IDEF 2025 Fuarı’nda "2025 Aile Yılı Standı" kuruldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, standı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, IDEF 2025 Fuarı’nda kurulan ‘2025 Aile Yılı Standı’nı ziyaret etti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ziyaret sırasında basın mensuplarına "2025 Aile Yılı" ile ilgili açıklamalarda bulundu.

‘Aile Yılı’nın, tüm bakanlıklarca çeşitli programlarla toplumda uygulanmaya çalışıldığını söyleyen Bakan Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak kendilerinin de aileler, çocuklar ve kadınlarla ilgili her türlü faaliyeti yapmak için yoğun bir gayret gösterdiklerini söyledi. Bakan Güler, "Bakanlık olarak öncelikle muvazzaf personelimize, yükümlü erbaş ve erlerimize, ailelerimize ve çocuklarımıza çeşitli programlar uyguluyoruz. Özellikle toplumda büyük rahatsızlığa yol açan kadına karşı şiddet konusunda yoğun bir şekilde ailelerimize etkinlikler oluşturarak bunları anlatmaya gayret ediyoruz" dedi.

Bakan Yaşar Güler, personele, erbaş ve erlere, kadına şiddetle ilgili her türlü konuyu açıkladıklarını dile getirerek, yine bu kapsamda personele evlilik öncesi eğitimler verildiğini anlattı.

Sağlık Bakanlığının üreme sağlığıyla ilgili konularda etkin çalışmalar yaptığını dile getiren Güler, "Sağlık Bakanlığımızdan rica ediyoruz, bu ekipleri ailelerimize gönderiyorlar. Özellikle genç askerlerimize, personelimize, muvazzaf personelimize bunları anlatmaya gayret ediyoruz. Şahsen çok da yararlı olduğunu düşünüyorum. İçişleri Bakanlığımız da ciddi, güzel programlar hazırlıyorlar. Örneğin Jandarma Genel Komutanlığımızla yaptığımız protokol kapsamında personelimize, yükümlü personelimize ve çocuklarımıza bağımlılıkla mücadele eğitimi konusunda yoğun programlar uyguluyor ve bunları takip ediyoruz" diye konuştu.

Bağımlılıkla mücadelenin sadece uyuşturucu, içki ve sigarayla sınırlı kalmadığına dikkati çeken Bakan Yaşar Güler, Yeşilay Cemiyetinin de yürüttüğü çalışmalara işaret ederek, özellikle teknoloji bağımlılığı konusunda kendilerinin de mücadeleye devam ettiklerini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hazırladığı programlara dikkati çeken Bakan Güler, "Sağlıklı aile tabii aynı zamanda geleceğimiz. Dolayısıyla sağlıklı bir ailenin nasıl büyütülmesi gerektiğine dair kapsamlı programlar hazırlanmış. Bunları gençlerimize net bir şekilde anlatmaya gayret ediyoruz. Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak genç annelerimizin çocuklarını bırakıp rahat çalışabilmelerini sağlamak için yoğun bir şekilde bu kreşlerle ilgili çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız da kreşlerde öğretmenlerin sağlanması konusunda ciddi anlamda bize yardımcı oluyor. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Beraber olmaya gayret ediyoruz. Tüm yurtta el birliğiyle, ailelerimizin de bu konulara sahip çıkmasıyla inşallah başarılı bir Aile Yılı’nı hep birlikte geçireceğiz" şeklinde konuştu.