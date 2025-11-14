Bakan Güler'den şehit ailelerine ziyaret

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir ve Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci’nin ailelerini ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 askerden biri olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir’in Ankara Ballıkpınar’daki evine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Güler’in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de taziye ziyaretinde yer aldı. Bakan Yaşar Güler, şehidini ailesine ve akrabalarına başsağlığı dileklerini sunarak şehitlere Allah’tan rahmet diledi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir’in Ankara Ballıkpınar’daki evine gerçekleştirdiği taziye ziyaretinin ardından şehit Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci’nin Ankara Mamak’taki evini ziyaret etti.

Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile kahraman şehidin evini ziyaret eden Bakan Yaşar Güler, şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini sundu ve şehitlere Allah’tan rahmet diledi.