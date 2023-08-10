Bakan Güler'den şehit uzman çavuş için taziye mesajı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer için başsağlığı mesajı yayımladı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer için başsağlığı mesajı yayımladı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer için başsağlığı dileyerek, “Kahraman silah arkadaşımız 10 Ağustos 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadelerini kullandı.