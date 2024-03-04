Bakan Güler, Gambiya Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Mamat OA Cham'ı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gambiya Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Mamat OA Cham'ı kabul etti.

Bakan Güler, Gambiya Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Mamat OA Cham'ı kabul etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gambiya Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Mamat OA Cham’ı kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın resmi davetlisi olarak Ankara’da bulunan Gambiya Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Mamat OA Cham’ı kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı” ifadelerine yer verildi.

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