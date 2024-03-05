Bakan Güler, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Celal El-Araji Hussaini kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Celal El-Araji Hussaini ile bir araya geldi.

Bakan Güler, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Celal El-Araji Hussaini kabul etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Celal El-Araji Hussaini ile bir araya geldi.

MSB’nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Celal El-Araji Hussaini kabul etti. Kabulde Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu da yer aldı” ifadelerine yer verildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb