Bakan Güler, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, mesajında, “Bugün; egemenlik ve bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı’mızın kabul edilişinin 103’üncü yıl dönümünü kutlamanın haklı gurur ve sevincini yaşıyoruz. Bu vesileyle İstiklal Marşı’mızın şairi, büyük mütefekkir Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Asil milletimiz, bir asır önce kutsal vatan topraklarımızı işgale girişen ve istikbalimize kast eden emperyalist güçler karşısında tüm imkânsızlıklara rağmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde eşsiz bir mücadele vermiş ve bu mücadelesini Cumhuriyet ile taçlandırmıştır” ifadelerine yer verdi.

Güler mesajına şöyle devam etti:

“Büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan ve millî birliğimizin, beraberliğimizin simgesi olan İstiklal Marşı’mız da bu zor zamanlarda verilen mücadelenin tarihi bir vesikası olmuştur. Her kıtası, her dizesi moral ve cesaret kaynağı olan Marşımız, sadece bir şiir değil, küllerinden yeniden doğan bir milletin bağımsızlık manifestosudur. En zor şartarda dahi istiklal ateşini canlı tutan Marşımızın yazıldığı atmosferi anlamak ve bu destanın ruhunu gelecek nesillere aktarmak, en önemli görevlerimizden biridir. Millî Savunma Bakanlığı olarak İstiklal Marşı’mızdan aldığımız ilhamla bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya, ‘Türkiye Yüzyılı’ hedeflerimiz doğrultusunda daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için gayret göstermeye devam edeceğiz.”

Güler mesajında, “Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını; tüm aziz şehitlerimizi; ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi, millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.