Bakan Güler, Malezyalı mevkidaşı Nordin ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Yaşar Güler, kısa süre önce göreve başlayan Bakan Nordin’e yeni görevinde başarılar diledi. Görüşmede savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.