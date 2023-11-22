Bakan Güler, Moldovalı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moldova Savunma Bakanı Anatolie Nostaii ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Güler, Moldovalı mevkidaşı ile görüştü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moldova Savunma Bakanı Anatolie Nostaii ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısı’nın (SEDM) ardından ikili görüşmelere devam eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moldova Savunma Bakanı Anatolie Nostaii ile de ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Bakan Yaşar Güler, ayrıca SDEM toplantısına katılan Kuzey Makedonya Savunma Bakan Yardımcısı Tiron Jajaga’yı da kabul etti.