Bakan Güler Şırnak'ta incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta incelemelerde bulundu.

Bakan Güler Şırnak'ta incelemelerde bulundu
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sina pırlanta
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak’ta incelemelerde bulundu.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu ve Şuay Alpay ile Şırnak’a gitti.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Bakan Yaşar Güler, Şerafettin Elçi Havalimanı’nda Şırnak Valisi Cevdet Atay tarafından karşılandı.

Bakan Güler, daha sonra helikopter ile 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçerek inceleme ve denetlemelerde bulundu.