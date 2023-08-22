Bakan Güler Şırnak'ta incelemelerde bulundu
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta incelemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak’ta incelemelerde bulundu.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu ve Şuay Alpay ile Şırnak’a gitti.
Bakan Yaşar Güler, Şerafettin Elçi Havalimanı’nda Şırnak Valisi Cevdet Atay tarafından karşılandı.
Bakan Güler, daha sonra helikopter ile 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçerek inceleme ve denetlemelerde bulundu.