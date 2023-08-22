Bakan Güler, Şırnak'taki ziyaretlerine devam ediyor

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'taki ziyaretlerine devam ediyor.

Bakan Güler, Şırnak'taki ziyaretlerine devam ediyor
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak’taki ziyaretlerine devam ediyor.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu ve Şuay Alpay ile gittiği kentte Valiliği de ziyaret etti.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Valiliğe gelişinde Şırnaklı çocuklar tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Yaşar Güler, Vali Cevdet Atay’dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Yaşar Güler daha sonra da Şırnak Belediyesini ziyaret etti ve Başkan Mehmet Yarka’dan faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.