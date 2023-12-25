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- Bakan Güler, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Alruwaili'yi kabul etti
Bakan Güler, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Alruwaili'yi kabul etti
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Hamed R. Alruwaili'yi kabul etti.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Hamed R. Alruwaili’yi kabul etti.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın resmî davetlisi olarak Ankara’ya gelen Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Hamed R. Alruwaili’yi kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı.