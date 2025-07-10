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- Bakan Güler Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu tarafından gerçekleştirilen video telekonferans toplantısına katıldı
Bakan Güler Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu tarafından gerçekleştirilen video telekonferans toplantısına katıldı
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu tarafından gerçekleştirilen video telekonferans toplantısına katıldı.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu tarafından gerçekleştirilen video telekonferans toplantısına katıldı.
Milli Savunma Bakanı Güler, Bakanlık karargâhından çevrim içi bağlantıyla Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu tarafından gerçekleştirilen video telekonferans toplantısına katıldı.