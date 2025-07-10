Bakan Güler Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu tarafından gerçekleştirilen video telekonferans toplantısına katıldı

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu tarafından gerçekleştirilen video telekonferans toplantısına katıldı.

Bakan Güler Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu tarafından gerçekleştirilen video telekonferans toplantısına katıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu tarafından gerçekleştirilen video telekonferans toplantısına katıldı.

Milli Savunma Bakanı Güler, Bakanlık karargâhından çevrim içi bağlantıyla Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu tarafından gerçekleştirilen video telekonferans toplantısına katıldı.

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