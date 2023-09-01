Bakan Güler, uzaya gidecek ilk Türk Hava Kuvvetleri pilotunu kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uzaya gidecek ilk Türk Hava Kuvvetleri personeli Pilot Albay Alper Gezeravcı'yı kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uzaya gidecek ilk Türk Hava Kuvvetleri personeli Pilot Albay Alper Gezeravcı’yı kabul etti.
Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bakan Yaşar Güler, Albay rütbesine yükselen Alper Gezeravcı’ya yeni rütbesini takarak görevinde ve gerçekleştireceği uzay yolculuğunda başarılar diledi” ifadeleri kullanıldı.