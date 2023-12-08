Bakan Güler ve Bakan Özhaseki bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

Bakan Güler ve Bakan Özhaseki bir araya geldi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi” ifadesi kullanıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman