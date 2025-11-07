Bakan ile minik öğrencinin gülümseten anları

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi ziyaret kapsamında geldiği Can Gür İlkokulu’nda minik bir öğrenciyle yaşadığı diyalogla salondakileri gülümsetti.

Program sırasında küçük bir öğrenciye mikrofon uzatan Bakan Tekin, samimi bir sürprizle karşılaştı. Heyecandan konuşmakta zorlanan minik öğrenci, "Hoş geldin Millî Bakanım, siz çok iyi birisiniz" diyerek salondakilere tebessüm ettirdi.

Ardından Bakan Tekin’in mikrofonu yeniden uzatmasıyla minik öğrenci, bu kez duygularını daha rahat dile getirdi. "Öğretmenlerime, başkanlarıma ve Bakanıma teşekkür ediyorum. Kütüphane açtıkları için de teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Arkadaşlarıma da iyi tatiller diliyorum" sözleriyle salonda alkış aldı.

Bakan Tekin ise öğrencinin içten ifadeleri karşısında gülümseyerek teşekkür etti. Ziyaret, samimi ve neşeli anlarla sona erdi.