Bakan Işıkhan: 'Aktarlık ve Çiçekçilik mesleklerinde çalışma şartlarını iyileştirmeyi hedeflemekteyiz'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aktarlık ve Çiçekçiliğin Meslek Olarak Kabulü Bilgilendirme Toplantısı’nda, “Aktarlık ve Çiçekçilik meslekleri alanında imzalanan protokol ile bu mesleklerde çalışma şartlarını iyileştirmeyi, mesleklerini daha sürdürülebilir hale getirmeyi, sektördeki rekabeti artırmayı ve daha kaliteli hizmet sunumunu hedeflemekteyiz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) yürüttüğü ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu (MYK) tarafından onaylanarak meslek olarak kabul edilen Çiçekçilik ve Aktarlık mesleklerinde yürütülen süreçlerin duyurulmasına ilişkin düzenlenen ‘Aktarlık ve Çiçekçiliğin Meslek Olarak Kabulü Bilgilendirme Toplantısı’na katıldı. ATO’nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı öncesinde Bakan Işıkhan, ATO Başkanı Gürsel Baran’la beraber sektör temsilcilerinin tanıtım stantlarını gezerek çiçekçilik ve aktarlık mesleklerinin temsilcileriyle sohbet etti.

“Gençlere ve kadınlara dönük istihdam politikalarımıza odaklanacağız”

Toplantıda açılışında bir konuşma yapan Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan Orta Vadeli Program kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait önemli politika ve hedeflerin bulunduğunu dile getirdi. Program çerçevesindeki hedeflerden söz eden Bakan Işıkhan, “Öncelikle; gençlere ve kadınlara dönük istihdam politikalarımıza odaklanacağız. İşgücü piyasalarını, istihdam artışı sağlamak üzere güvenceli bir şekilde esnek hale getireceğiz. Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlere, genç kızlara ve kadınlara dönük çalışmalarımız olacak. Genç ve kadın girişimcilik başta olmak üzere ekosistemimizi geliştireceğiz ve mesleki eğitimi özel sektörle birlikte geliştireceğiz. Yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında meslek standartları ve yeterlilikler hazırlanacak, meslek standartlarında gerekli güncellemeler yapılacak ve yeşil ve dijital yetkinlik açığı kapatılacaktır. Savunma sanayi, yapay zeka, siber güvenlik, temiz ve sürdürülebilir enerji ile uzay teknolojileri gibi stratejik alanlarda nitelikli işgücü yetiştirmeye yönelik kamu-üniversite-özel sektör işbirliği programlarını hayata geçirip var olanları da güçlendireceğiz” diye konuştu.

2002 yılından itibaren Ankara’daki işverenlere 30 milyar lira teşvik ve destek verildiğini vurgulayan Bakan Işıkhan, iş yapma kolaylığını artırmak, yatırım ortamını iyileştirmek ve istihdamı desteklemek gibi konularda çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizdi. Bakan Işıkhan, istihdamın artırılması, büyüme-istihdam ilişkisinin sağlanması ve işsizlikle mücadele, gelişmekte olan ekonomilerde olduğu gibi Türkiye’de de öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığının altını çizdi.

“2022 yılında 1 milyon 955 bin istihdam artışı kaydedilmiştir”

Bakan Işıkhan, Türkiye’nin son yıllarda istihdam rakamlarında tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını ifade ederek, “2022 yılı, hem işgücüne katılımın hem de istihdam artışlarının güçlü bir şekilde gerçekleştiği bir yıl olmuştur. Yıl genelinde 1 milyon 955 bin istihdam artışı kaydedilmiştir. Tarım sektörü hariç tüm sektörlerde istihdam artışı yaşanmıştır. Sanayi sektöründe 520 bin ve inşaat dahil hizmetler sektöründe 1 milyon 519 bin istihdam artışı gerçekleşmiştir. Yılın ilk altı ayında, Emekliliğe Hak Kazanma Şartlarına yönelik düzenlemelerin ve depremin olumsuz etkilerine rağmen net 220 bin istihdam artışı sağlanmıştır” diye konuştu.

“2,5 milyonu aşkın vatandaşımıza Mesleki Yeterlilik Belgesi kazandırmıştır”

Bakan Işıkhan, nitelikli işgücünün oluşturulmasında Dünya’da uygulanan en yaygın yöntemlerden birisi mesleki yeterlilik sistemi olduğunu belirterek, bu noktada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili Kuruluşu olan Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun mesleklerin tanımlanması ve standartlarının belirlenmesi konusunda oldukça önemli ve öncü çalışmalar yaptığının altını çizdi. Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun ulusal meslek standardı ve yeterliliklere uygun; ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere 278 sınav ve belgelendirme kuruluşunu yetkilendirildiği bilgisini paylaşan Işıkhan, “Kuruluşlar tarafından yapılan sınavlar neticesinde 2,5 milyonu aşkın vatandaşımıza Mesleki Yeterlilik Belgesi kazandırmıştır. Bu çerçevede, Ankara’da 183 bin 259 vatandaşımız Mesleki Yeterlilik Belgesi almıştır. Kurumumuz aracılığıyla yürüttüğümüz tüm bu faaliyetleri sektörlerle işbirliği içerisinde katılımcı bir yaklaşımla yürütüyoruz. Bu anlayışla meslek standartlarımızı, ilgili mesleklerde yetkin, mesleği ve sektörü temsil yeteneğine haiz şu an aramızda temsilcilerinin de bulunduğu Kurum ve Kuruluşlarla yaptığımız protokoller çerçevesinde hazırlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Yaptığımız bu çalışmalar, Aktarlar ve Çiçekçilerin çalışma şartlarını iyileştirmeyi hedeflemektedir”

Aktarlık ve Çiçekçilik meslekleri alanında imzalanan protokol hakkında da konuşan Işıkhan, protokolün, meslek standartlarının çerçevesini genişleten, geçmişten günümüze aktarılan geleneksel mesleklerin niteliklerini ön plana çıkaran önemli bir adım olduğunu söyleyerek, “Yaptığımız bu çalışmalar, Aktarlar ve Çiçekçilerin çalışma şartlarını iyileştirmeyi, mesleklerini daha sürdürülebilir hale getirmeyi, sektördeki rekabeti artırmayı ve daha kaliteli hizmet sunumunu hedeflemektedir. Bu tür işbirliklerinin, Türkiye’nin ekonomik büyümesine ve istihdamına katkı sağlamak için büyük önem taşıdığını vurgulamak isterim. Bu amaca ulaşmak için ihtiyaç duyulan işgücünün niteliğinin belirlenmesinde, yetiştirilmesinde ve işçiye uygun iş-işe uygun işçi dengesinin sağlanması Bakanlığımızın sorumlulukları arasındadır” değerlendirmelerinde bulundu.

"Gerek aktarlık gerekse çiçekçilik binlerce yıldır icra edilen meslekler"

ATO Başkanı Gürsel Baran ise, ‘aktarlık’ ve ‘çiçekçilik’ mesleklerinin belgeli hale getirilmesiyle ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, “Gerek aktarlık gerekse çiçekçilik binlerce yıldır icra edilen meslekler.

Kültürümüzün, tarihimizin ve doğamızın birer parçası olan bu meslekleri icra edenler, kendilerine meslek öğreten büyüklerinden aldığı bilgilerle, tabiatın yani toprağın cömertçe sunduğu bitkileri işleyerek ürün haline getirip insanların sağlığına, mutluluğuna ve güzelliğine fayda oluşturuyorlar. Bunu yaparken ekonomiye ve istihdama da katkı sağlıyorlar. Her iki sektörün sadece sözlü kültürle aktarılan meslekler olması, gelişim ve rekabet gücü açısından taşınan potansiyelin sergilenememesine neden oluyordu. Meslekler belgelenince sektörlerin de önü açıldı” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ATO Başkanı Gürsel Baran, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a çiçek takdim etti. Toplantıya Bakan Işıkhan’ın yanı sıra çiçekçilik ve aktarlık sektörü temsilcileri ve oda başkanları da katılım sağladı.