Bakan Işıkhan: 'Dünyanın en iyi 100 limanın bir tanesi Kocaeli'nin'

Yerel seçim öncesinde şehir buluşmaları çerçevesinde Kocaeli’ye gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Dünyanın en iyi 100 limanından bir tanesi Kocaeli’nin. Sanayisi, ekonomisi, bilimi, otomotiv sektör ile Kocaeli çok önemli rol sergiliyor. AK Parti yönetimleri olarak Kocaeli’ye son 20 yılda 150 milyar TL’nin ötesinde yatırım yaptık" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kocaeli 2023 Şehir Buluşmaları" programı çerçevesinde Kocaeli’ye bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Işıkhan ilk olarak Kocaeli Valiliği’ni ziyaret etti. Valilikte Bakan Işıkhan’ı Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sami Çakır ve Veysal Tipioğlu, AK Parti MKYK Üyesi Davut Coşkun Şiviloğlu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan karşıladı. Daha sonra Bakan Işıkhan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti ve AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı’na geçerek partililerle buluştu.

"Kocaeli bizim için sağlam kale"

Şehir Buluşmalarının ilkini Kocaeli’de gerçekleştirdiklerini söyleyen Bakan Vedat Işıkhan, “31 Mart yerel seçimlerine doğru buluşmalarımızı daha da artıracağız. Çok büyük seçim sürecini geride bıraktık. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan 28 Mayıs’tan sonra tekrar zaferini ilan etti. Ne kadar değerli lider olduğunu göstermiş oldu. Seçim zamanında Kocaeli teşkilatımızın, dava arkadaşlarımızın çok önemli rolleri oldu. Kocaeli bizim için sağlam bir kale. Tüm dava arkadaşlarıma göstermiş olduğu çaba için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Dünyanın en iyi 100 limanından bir tanesi Kocaeli’nin"

Kocaeli Türkiye’nin ekonomisinde adeta can damarlarından olduğunu dile getiren Bakan Işıkhan, "Kocaeli sanayisi, ekonomisi, ihracatıyla adeta ülkemizin lokomotif şehirlerinden. Sosyal politikalar başta olmak üzere, ekonomik, sanayi politikalarımız Kocaeli’de hep ön planda tuttuk. Bu süreçte yatırımlarımızı, planlarımızı ve projelerimizi Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın takdirleri ile Kocaeli hep ayrı bir yerde tuttuk. Bu çerçevede Kocaeli ve insanının çok ayrı özelliği var. İstikrar noktasında çok iyi yerdeyiz. Bunun yanında fabrikalarımız, ihracatımız çok iyi şekilde çalışıyor. Dünyanın en iyi 100 limanından bir tanesi Kocaeli’nin. Sanayisi, ekonomisi, bilimi, otomotiv sektör ile Kocaeli çok önemli rol sergiliyor" şeklinde konuştu.

"AK Parti yönetimleri olarak Kocaeli’ye son 20 yılda 150 milyar TL’nin ötesinde yatırım yaptık"

Kocaeli’de yapılan yatırımları söyleyen Vedat Işıkhan, "AK Parti yönetimleri olarak Kocaeli’ye son 20 yılda 150 milyar TL’nin ötesinde yatırım yaptık. Aynı zamanda Kocaeli imalat atölyesi ve sanayimizin kaptan köşkü niteliğinde. 2024 yerel seçimlerde yerel yönetimlerimizin gayretiyle bu süreci başarı ve zaferle tamamlayacağız. Cumhurbaşkanımıza karşı vefa borcumuz var. Tüm ilçe şehirlerimizin belediyelerin hepsini alacağız inşallah. Biraz yorulduk, sizlerde çok yoruldunuz, 28 Mayıstan inanılmaz bir zaferle çıktık. Son bir gayretle inşallah Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşabilmemiz için son çabaya ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanımızın yerel yönetimlere ne kadar önem verdiğini biliyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Başkanlığı’ndan başlayan o süreci hepimiz millet olarak tanıklık ettik. Oradaki başarıyı inşallah Kocaeli’de de gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Memleketimizin ihtiyaç duyduğu sorunları çözmek zorundayız"

Kocaeli’nin yerel yönetimlerde başarı elde ettiğini söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Yerel yönetimlerde Kocaeli, Belediye Başkanı Tahir Büyükakın nezdinde çok büyük başarı elde etti. Gerek sosyal belediyecilik, gerek nüfusun kapsayıcılığı açısından düşündüğümüzde de dezavantajlı gruplar başta olmak üzere neredeyse tüm nüfusu kapsayacak projelerin, yatırımların olduğunu sabah yaptığımız toplantıda öğrendim. AK Parti olarak bizim temel ilkemiz ‘Durmak yok yola devam’. Proje üstüne proje, plan üstüne plan, yatırım üstüne yatırım yaparak memleketimizin ihtiyaç duyduğu sorunları çözmek zorundayız" dedi.

"TYP konusunda belediye ve valilikleri destekleyeceğiz"

Toplum Yararına Programlar (TYP) konusunda bakanlık olarak Kocaeli’yi destekleyeceklerini dile getiren Bakan Işıkhan, "Seçim zamanı öncesinde de belediyelerimizi ve valiliklerimizi TYP kontenjanı konusunda destekleyeceğiz. TYP programları bizim için çok önemli. İstihdam konusu bakanlığımızın ve benim sorumluluğunda olduğu için özellikle yatırımcılarımızın yatırımlarını daha da büyüterek Türkiye ekonomisinde Kocaeli’nin payını artırarak istihdam ihtiyaçlarını karşılayacağız. Sosyal devlet yanınızda, sizden beklenen ise genç kardeşlerimiz başta olmak üzere istihdama girmek. Üretime girdiğiniz anda, toplum ve ülke olarak dünya ekonomisinde çok iyi noktaya geleceğimizi düşünüyorum. Genç kardeşlerimizin, kadınlarımızın partimizin teşkilatlarının rolleri çok önemli. Sizler mahalle sandıklarından başlayarak en üst kademedeki kardeşlerimizle işbirliği içinde çalışmanız gerekiyor" diye konuştu.

"Kocaeli’nin gelişmiş ülkelerdeki şehirlerle rekabeti artıracak tüm süreçlerde yanındayız"

Türkiye Yüzyılı vizyonunu çok önemsediklerini ifade eden Bakan Işıkhan, "Bizim için önemli olan yatırım, istihdam ve büyüme yoluyla da refahın artırılmasıdır. Bu çerçevede çalışma hayatında barışı, huzuru, işbirliği ve sosyal diyaloğu geliştirerek daha iyi Türkiye hedefine ulaşmamız gerekiyor. Kocaeli’nin gelişmiş ülkelerdeki şehirlerle rekabeti artıracak tüm süreçlerde yanındayız. Kendi bakanlığım adına söylüyorum, istihdam ve teşvik konusunda her zaman yanınızda olduk ve olmaya devam edeceğiz. Son 20 yılı düşündüğümüzde dokunmadığımız dezavantajlı grup kalmadı ama ekonomimizi güçlü hale getirmediğimiz takdirde sosyal devlet ve sosyal sorumluluklarımıza da takdir edersiniz başarıyla yerine getiremeyiz. Bu yüzden Allah daha iyi işler yapmayı nasip etsin. Gençlerin getireceği her proje ve yenilik bizim için çok önemli. Biz sizden bilgi alacağız ki projelerimizi, planlarımızı gerçekleştireceğiz. Siz bizim elimiz, ayağımızsınız. Kadın kollarımız o kadar önemli ki girmedikleri mahalleler kalmadı. Allah hepinizden razı olsun" şeklinde konuştu.