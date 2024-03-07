Bakan Işıkhan: 'Ekonomik parametreler iyileştikçe, vatandaşımıza refah ve gelir artışı olarak dönmesi için gerekenleri yapıyoruz'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ekonomik parametreler iyileştikçe, büyüme grafiği yukarı tırmandıkça biz de vatandaşımıza refah ve gelir artışı olarak dönmesi için gerekenleri yapıyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara’da bir otelde düzenlenen ‘Doğu Anadolu Bölgesi İş Dünyası Buluşması’ programına katıldı. Işıkhan, burada yaptığı konuşmada 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimlerini gündemine aldı.

Bakan Işıkhan iş insanları sayesinde ülkede her geçen gün istihdamın daha da arttığını ifade ederek, “Sizlerin sayesinde işsizliği ve kayıt dışı istihdamı daha da azaltıyoruz. Hükümetlerimizin 2002 yılından bu yana attığı kararlı adımlar neticesinde ülkemizin yerli ve milli ekonomiye geçiş sürecine hep birlikte tanıklık ediyoruz. Bu kalkınma sürecinde, her şeye rağmen önümüzdeki tüm engelleri birer birer aşarak vatandaşlarımızın refahını artırmak için yolumuza devam ediyoruz. Bu bağlamda, hükümet olarak iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilmek için gereken bütün adımları tereddütsüz bir şekilde atıyoruz” açıklamasında bulundu.

“Milletimizle aramızdaki samimiyet, halkımızın hiçbir derdine derman olmayı başaramamış taraflarca sorgulanamaz”

İş yapma kolaylığını artırma, yatırım ortamını iyileştirme ve istihdamı artırmaya yönelik teşvik ve destekleri çeşitlendirmeye yönelik inisiyatif almayı sürdürdüklerini söyleyen Işıkhan, “Ekonomik parametreler iyileştikçe, büyüme grafiği yukarı tırmandıkça biz de vatandaşımıza refah ve gelir artışı olarak dönmesi için gerekenleri yapıyoruz. Şunun altını özellikle çizmek isterim ki, attığı her adımı milletiyle istişare etmeden atmayan, ekonomik ya da sosyal tüm politikalarını vatandaşına rağmen değil, vatandaşıyla birlikte hayata geçiren bir yönetim olarak, aziz milletimizle aramızdaki samimiyet, bugüne kadar halkımızın hiçbir derdine derman olmayı başaramamış taraflarca sorgulanamaz” ifadelerini kullandı.

“Ankara, büyükşehir belediyesi nezdinde bugün yaşadığı bu vizyonsuzluğu, iş bilmezliği hak etmiyor"

Yaklaşan belediye seçimleri hakkında da konuşan Bakan Işıkhan, "Başkent Ankara, büyükşehir belediyesi nezdinde bugün yaşadığı bu vizyonsuzluğu, iş bilmezliği hak etmiyor. Ankara’nın ve Ankara’nın gençlerinin kaybedecek bir 5 yılı daha yok. Daha kendi şehrine yetemeyen belediyelerin, şehirlerimiz için Türkiye çapında, dünya çapında projeler üretmesi beklenemez. İnşallah 31 Mart akşamı Ankara’yı hasret kaldığı gerçek belediyeciliğe tekrar kavuşturmaya hazırız ve kararlıyız. Turgut Altınok Başkanımızın Keçiören’e yaptıkları, Keçiören’i nereden nereye getirdiğini çok iyi biliyorsunuz. İnşallah kendisi Ankara’yı yeniden gerçek belediyecilikle buluşturacak” ifadelerine yer verdi.

Programa, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ve Doğu Anadolu bölgesinde bulunun iş adamları katılım sağladı.