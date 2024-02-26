Bakan Işıkhan: '(Elazığ'daki maden göçüğü) Kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı başmüfettiş görevlendirildi'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elazığ'daki maden ocağı göçüğüne ilişkin, Yaşanan kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı başmüfettiş görevlendirilmiş olup, gerekli incelemeler yapılacaktır. Bakanlığımız olarak süreci yakından takip ediyoruz dedi.

Bakan Işıkhan: '(Elazığ'daki maden göçüğü) Kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı başmüfettiş görevlendirildi'
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elazığ’daki maden ocağı göçüğüne ilişkin, "Yaşanan kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı başmüfettiş görevlendirilmiş olup, gerekli incelemeler yapılacaktır. Bakanlığımız olarak süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elazığ’ın Palu ilçesindeki krom madeninde meydana gelen göçük kazası ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Elazığ’ın Palu ilçesindeki krom madeninde meydana gelen göçükten etkilenen maden işçilerimize ve kıymetli ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Göçükten çıkarılan maden işçilerimizin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, Allah’tan şifalar diliyorum. Yaşanan kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı başmüfettiş görevlendirilmiş olup, gerekli incelemeler yapılacaktır. Bakanlığımız olarak süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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