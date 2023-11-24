Bakan Işıkhan: 'Fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizde 5 bin liralık ödemeden yararlanacak'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimiz de 5 bin liralık ödemeden yararlanacak' dedi.

Bakan Işıkhan: 'Fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizde 5 bin liralık ödemeden yararlanacak'
Editör
EditörEditör
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimiz de 5 bin liralık ödemeden yararlanacak” dedi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz ay müjdesini verdiği emeklilerimiz için 5 bin lira ödemenin kapsamını genişletiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimiz de 5 bin liralık ödemeden yararlanacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman