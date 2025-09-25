Bakan Işıkhan: 'Gölge etmeyin SGK'ya olan borçlarınızı ödeyin'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Silivri’deki temasları kapsamında AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek muhalefetin sosyal güvenlik sistemiyle ilgili eleştirilerine sert yanıt verdi. Işıkhan, "Bütün veriler; Türkiye ekonomisinin büyüme hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Yeter ki siz gölge etmeyin, bir de SGK’ya olan borçlarınızı ödeyin yeter" dedi.

Bakan Işıkhan, Türkiye’nin Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Silivri’de AK Parti İlçe Başkanlığı’nda partililerle bir araya geldi. Programa AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas ve AK Partili milletvekilleri de katıldı. İlçe Başkanı Barlas, yaptığı konuşmada, "Bakanımızı ve siz değerli vatandaşlarımızı burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz, hepiniz hoş geldiniz" dedi.

Bakan Işıkhan, daha sonra partiye yeni üye olan vatandaşlara rozet taktı. Bakan Işıkhan, sosyal güvenlik sistemi hakkında yaptığı açıklamaların medya organları tarafından çarpıtıldığını belirterek, "Bugün itibarıyla sosyal güvenlik sistemimiz; tarihimiz boyunca hiç olmadığı kadar güçlü ve kapsayıcı bir noktadadır. Tarihimizin hiçbir döneminde, sosyal güvenlik şemsiyemiz bu kadar geniş olmamıştır. Tarihimizde hiçbir dönemde, geri ödeme sistemimiz bu kadar kapsamlı olmamış, bu kadar fazla ilacı, tıbbi cihazı, sağlık hizmetini vatandaşlarımız için karşılamamıştır. Tarihimizde hiçbir dönemde, bu kadar çok sayıda muayene ve ilaç ödemesi yapılmamış, vatandaşlarımızın sağlık harcamaları bu ölçüde devletçe üstlenilmemiştir. Tarihimizde hiçbir dönemde; bu kadar büyük bir emekli nüfusumuza ödeme yapılmamıştır" ifadelerini kullandı.

"Sürdürülebilir ve güven veren bir sistem bırakacağız"

Işıkhan, dünyada birçok ülkenin sosyal hakları azaltmaya çalıştığını, Türkiye’nin ise vatandaşlarının refah düzeyini artırmak için çalıştığını belirterek şunları kaydetti:

"Şundan emin olabilirsiniz ki; bundan sonrasında da daha yüksek gelirler, daha güçlü sağlık hizmetleri, daha kapsamlı sosyal güvenlik güvenceleriyle milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi; 2002 yılında, iflasın eşiğinde bir sosyal güvenlik sistemi devralmıştık. Hamdolsun, bugün o sistemi sağlıklı, güvenli daha da önemlisi sürdürülebilir ve gelecek kuşaklara güvenle bırakabileceğimiz bir yapıya kavuşturduk. Ülkemizin geleceğine, çocuklarımıza, gençlerimize sürdürülebilir ve güven veren bir sosyal güvenlik sistemi bırakacağız."

"Siyasete alet etmekten vazgeçin"

Sosyal güvenlik sistemi üzerindeki en büyük tehdidin muhalefet olduğunu savunan Bakan Işıkhan, "Aziz milletimizden o kadar kopuklar ki, şükür, çok şükür dememizden rahatsız oldular. Sosyal güvenlik sistemimiz, hiç kimseden çekmemiştir bunlardan çektiği kadar, tarih boyunca sosyal güvenlik sistemimize hiç kimse bunlar kadar zarar vermemiştir. Seçim meydanlarında; üç beş oy uğruna popülist söylemler ve irrasyonel vaatlerle aslında; emeklimizin bütçesinden ve gençlerimizin geleceğinden çalmaya teşebbüs ediyorlar. Muhalefete çağrım net ve açıktır: Sosyal güvenlik sistemimizi, siyasetinize alet etmekten vazgeçin. Bu sistem; milletimizin ortak kazanımıdır, asla sorumsuz vaatlerin alanı değildir. Sorumsuz, popülist yaklaşımlarınız sizleri bağlasın" diye konuştu.

"Gölge etmeyin, SGK’ya olan borçlarınızı ödeyin"

Muhalefetin eleştirilerine sert yanıt veren Işıkhan, "Yalnızca kürek çekmeyenlerin, kayığı sallamaya vakti vardır. Biz 23 yıldır kürek çekiyoruz, onlar da 23 yıldır kayığı sallıyorlar. Biz hükümet olarak çalışanlarımızı, emeklimizi enflasyona ezdirmeme sözümüze hep sadık kaldık. Bütün veriler Türkiye ekonomisinin büyüme hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Yeter ki siz gölge etmeyin, bir de SGK’ya olan borçlarınızı ödeyin, yeter. Bugün belediyeler arasında SGK’ya en fazla borcu olanlar CHP’li belediyelerdir. Madem sosyal güvenlik sistemini bu kadar düşünüyorsunuz, önce borçlarınızı ödeyin" dedi.