Bakan Işıkhan: 'Kocaeli'ndeki parfüm fabrikasındaki yangına ilişkin başmüfettiş görevlendirildi'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki fabrikada meydana gelen yangın nedeniyle bakanlığımız başmüfettiş görevlendirmiştir" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası’nın 4’üncü Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

Sözlerinin başında Kocaeli Dilovası’ndaki bir parfüm fabrikada meydana gelen yangın nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını ifade eden Işıkhan, yangında hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, ailelerine de sabır diledi. Işıkhan şu ifadelere yer verdi:

"Sözlerimin hemen başında, Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki fabrikada meydana gelen yangın nedeniyle büyük üzüntü yaşadığımızı ifade etmek isterim. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır ve baş sağlığı diliyorum. Yaralı kardeşlerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan elim olay nedeniyle bakanlığımız başmüfettiş görevlendirmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz."

Işıkhan, Öz Sağlık-İş Sendikası’nın, kurulduğu günden bu yana çalışma hayatında önemli bir yere sahip olduğunu ve sağlık ve sosyal hizmetler işkolunda sendikal örgütlenmenin güçlendirilmesi için büyük çaba gösterdiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye genelinde toplam; 2 milyon 429 bin 527 sendika üyesi işçi bulunmaktadır. Bu üyelerin yüzde 9,2’sini temsil eden Öz Sağlık-İş Sendikası, 2025 Temmuz ayı istatistik tebliğinde 224 bin 289 üyesi ile ülke genelinde en fazla üyeye sahip üçüncü sendika konumundadır. Sağlık ve sosyal hizmetler işkolunda ise; 788 bin 228 işçi çalışmakta olup, bunların 267 bin 262’si sendika üyesidir. Bu rakamlarla birlikte 2025 yılı itibarıyla bu işkolundaki sendikalaşma oranı yüzde 33,91 seviyesine ulaşmıştır. Ülke genelinde bu hizmet kolunda 55 bin 578 işyeri bulunmakta, bunların 4 bin 928’i sendikalıdır. Öz Sağlık-İş Sendikası, bu işkolunda yer alan sendikalı işçilerin yüzde 84’ünü temsil ederek, açık ara en fazla üyeye sahip sendika olma başarısını sürdürmektedir."

Son dönemde, sosyal tarafların katılımıyla yapılan Üçlü Danışma Kurulları ve Çalışma Meclisi toplantılarında, sendikal örgütlenmenin yaygınlaştırılması, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin detaylı şekilde ele alındığını kaydeden Işıkhan, Bu diyalogların, çalışma hayatının tüm paydaşları için daha sağlam ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye imkân sağladığının altını çizdi.

Işıkhan, teknolojinin sunduğu fırsatları sendikal işlemlerde en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirterek, "Sendikal işlemlerin hızla ve şeffaf biçimde yürütülmesi için geliştirdiğimiz Sendika Bilgi Sistemi (SBS), dijital çağın gereklerine uygun, çağdaş bir platform olarak hizmete girmiştir. Sendikal örgütlenmenin temel unsurlarından biri olan; işkollarının kapsamı da uluslararası standartlara uyumlu şekilde güncellenmiştir. 2 Ağustos 2025 tarihinde yürürlüğe giren, İşkolları Yönetmeliği değişikliğiyle birlikte, Yönetmeliğin uluslararası normlarda yaşanan değişikliklere uyumlaştırılması sağlanmıştır. Sosyal adaletin güçlendirilmesi, gelir dağılımında eşitliğin artırılması ve istihdam kalitesinin yükseltilmesi hükümetimizin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır" ifadelerine yer verdi.

Asgari ücrette ve gelir vergisi uygulamalarında yapılan iyileştirmelerle çalışanların refahını artırdıklarına dikkati çeken Işıkhan, kayıt dışı istihdamla mücadelede de teknolojik altyapıları güçlendirdiklerini söyledi.

Işıkhan, mesleki eğitim ve kadın istihdamını destekleyen projelerle işgücü piyasasını daha kapsayıcı ve kaliteli hale getirmek için kararlılıkla çalıştıklarını söyleyerek, "Hep birlikte, çalışma hayatını daha adil, daha şeffaf ve daha kapsayıcı hale getirmek için el birliğiyle ilerliyoruz. Sizlerin bu mücadeledeki fedakarlıkları ve katkıları, ülkemizin güçlü ve huzurlu yarınlarına ulaşmasında büyük önem taşımaktadır" dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan sendika üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Bakan Işıkhan’ın konuşmasının ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.