Bakan Işıkhan: 'LGS sonuçlarının sizler için güzel fırsatlara kapı aralamasını diliyorum'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kıymetli evlatlarımız; LGS sonuçlarının sizler için güzel fırsatlara kapı aralamasını, eğitim hayatınızın başarılarla dolu olmasını diliyorum" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, LGS sonuçları açıklanan çocuklarının önünde önemli bir adım olduğunu ifade etti. Bakan Işıkhan, doğru ve planlı bir tercih dönemi için çocukların yanında olduklarını kaydederek, şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli evlatlarımız; LGS sonuçlarının sizler için güzel fırsatlara kapı aralamasını, eğitim hayatınızın başarılarla dolu olmasını diliyorum. Kamu istihdam kurumumuz Türkiye İş Kurumu aracılığıyla ortaokuldan üniversiteye, öğrencilikten mezuniyete kadar her adımda gençlerimizi destekliyoruz. 2021 yılında hayata geçirilen Danışman Bilgi Sistemi (DABİS), 2025 tercih döneminden itibaren İŞKUR yönetiminde gençlerimize hizmet vermeye devam edecek. DABİS; Meslek seçiminde objektif veriler, Alanında uzman danışmanlar, Kariyer yolculuğunda doğru yönlendirme imkanları ile gençlerimizin tercih döneminde destekçisi oluyor."