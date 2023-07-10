Bakan Işıkhan: 'Mayıs ayı işsizlik oranı yüzde 9,5 olarak gerçekleşti'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “İstihdam sayımız 63 bin kişi artarak 31 milyon 716 bine yükseldi. İşsiz sayımız 193 bin kişi azalarak işsizlik oranı yüzde 9,5 olarak gerçekleşti” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Mayıs ayı istihdam sayısı ve işsizlik oranlarını açıkladı. Açıklama çerçevesinde, işsizlik oranının yüzde 0,5 oranında gerileyerek yüzde 9,5 seviyesinde gerçekleştiği ifade edildi. İşsiz sayısının ise bir önceki aya göre 193 bin kişi azaldığı belirtildi. Açıklamada istihdam edilenlerin sayısına da yer verildi. Mayıs ayında istihdam edenlerin bir önceki aya göre 63 bin kişi artarak 31 milyon 716 bin kişi olduğu ifade edildi. Bakan Işıkhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“2023 yılı Mayıs ayında, istihdam sayımız 63 bin kişi artarak 31 milyon 716 bine yükseldi. İşsiz sayımız 193 bin kişi azalarak işsizlik oranı yüzde 9,5 olarak gerçekleşti. İstihdam sayımızı her geçen gün daha da artırarak işsizlikle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz”.