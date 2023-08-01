Bakan Işıkhan: 'Mutabakata vararak 'Toplu Sözleşmemizi uzlaşma ile sonuçlandırmayı hedefliyoruz'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7. Dönem Kamu Toplu İş Sözleşmesi ilk toplantısında açılış konuşması gerçekleştirdi. Bakan Işıkhan, “7. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmeleri’ çalışmalarımızın sonucunda, mutabakata vararak ‘Toplu Sözleşmemizi inşallah hayırla ve uzlaşma içinde sonuçlandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisi 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7’inci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri bugün yapılacak ilk toplantıyla başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğindeki ilk toplantının açılışını Bakan Vedat Işıkhan yaptı. Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında bir ay boyunca sürecek görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini, yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil etti.

Toplantıda bir konuşma yapan Bakan Işıkhan, “Bugün burada, hali hazırda çalışan ve emekli olan yaklaşık 6 milyon kamu görevlisi ve emeklisinin 2024-2025 yıllarını kapsayacak maaşları ile sosyal haklarını; kamu görevlileri konfederasyonlarımız ve 11 hizmet kolunda kurulu sendikalarımız ile birlikte yürüteceğimiz müzakerelerin yer alacağı “7. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşme Görüşmeleri”ni başlatıyorum” dedi.

“Kamu çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik”

Geride kalan 21 yılda Türkiye’nin yapısal sorunlarını çözerek; toplumsal barışı ve huzuru tesis eden bir yönetim anlayışını benimsediklerinin altını çizen Işıkhan, “Kamu personeli ve kamu personel sisteminin, ülkemizin kalkınma ve büyümesindeki rolünün son derece önemli olduğunun bilinci içerisinde; eğitim, sağlık, adalet, güvenlik, din hizmetleri ve diğer kamusal alanlardaki kamu personel sayımızı sürekli artırdık. Kamu personelinin mali ve sosyal haklarında büyük ilerlemeler sağladık. Kamu çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik. Kamu personelinin, bizlerle olan diyaloğunun güçlendirilmesini sağlamak amacıyla kamu görevlileri sendikacılığının ilerlemesi ve gelişmesi için yasal düzenlemeler yaparak sendikal gelişimi güçlendirdik. Birlikte yönetim anlayışıyla karar mekanizmalarında daha fazla kamu personelinin yer almasını sağladık” diye konuştu.

“Ülkemizin kamu örgütlenmesinde bugün geldiği nokta büyük bir başarıdır”

Türkiye’de kamu sendikacılığında yüzde 75’lik örgütlenme oranının gelişmiş birçok ülkenin üzerinde olduğunu sözlerine ekleyen Işıkhan, “Dünyada, sendikalaşma oranlarının en yüksek olduğu İskandinav ülkelerinde bile yüzde 60’lar seviyelerinde sendikalaşma olduğu düşünüldüğünde ülkemizin kamu örgütlenmesinde bugün geldiği nokta büyük bir başarıdır. Bu seviyeyi yakalamamızda Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde; örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırmasının, örgütlenmeyi teşvik eden politikalarımızı uygulamaya aktarmamızın, ülkemizdeki çalışma barışına ve demokrasiye verdiğimiz önemin yanı sıra siz sendikalarımızın da çok önemli katkıları bulunmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

“Politikalarımızı belirlerken ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturu ile hareket ettik”

2010 yılında Anayasada yapılan düzenleme ile kamu görevlileri sendikacılığı alanında mali ve sosyal hakların belirlenmesinde ‘Toplu Görüşme’den ‘Toplu Sözleşme’ ye geçildiğini hatırlatan Bakan Işıkhan, “Artık bu masada alınan ve mutabakata varılarak imzalanan kararlar ‘Toplu Sözleşme’ metni olarak kamu personel sisteminde doğrudan uygulanabilen bir mevzuat niteliğini almış durumdadır. Hükümet olarak paydaşlarımızla her şartta ve her ortamda diyaloğa açık olduk. Kamu görevlileri sendikalarımızın görüş ve önerilerini dikkate alarak personel politikalarını belirlemeye büyük özen gösterdik. Politikalarımızı belirlerken ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturu ile hareket ettik. Yönetime katılma ve sosyal diyaloğun geliştirilmesi amacıyla; Kurumsal düzeyde Kurum İdari Kurulları’nı etkin hale getirdik. Kamu Personeli Danışma Kurulu’nu kurduk. Bu kurulu daha işlevsel hale getireceğiz” açıklamasında bulundu.

“Mutabakata vararak ‘Toplu Sözleşmemizi uzlaşma ile sonuçlandırmayı hedefliyoruz”

Bakan Işıkhan, çağın modern insan kaynakları yönetimlerinin kamu personel sisteminde hayata geçirilmesi, ileri demokrasilerin katılımcı bir yönetim anlayışının vazgeçilmez unsuru olan sosyal diyalog mekanizmalarının işletilmesi bizim için çok önemli olduğu vurgusunu yaparak, “Çalışma hayatımızın en önemli aktörlerinden biri olan kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonlarıyla yapacağımız ‘7. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmeleri’ çalışmalarımızın sonucunda, mutabakata vararak ‘Toplu Sözleşmemizi inşallah hayırla ve uzlaşma içinde sonuçlandırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın başkanlık yaptığı toplantıya, memur ve memur emeklilerini temsilen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de yer aldı.