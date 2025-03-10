Bakan Işıkhan: 'MYK mesleki yeterlilik belgeli iş gücümüz 3 milyona ulaştı'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) mesleki yeterlilik belgeli iş gücümüz 3 milyona ulaştı dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) mesleki yeterlilik belgeli iş gücümüz 3 milyona ulaştı" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından MYK mesleki yeterlilik belgeli iş gücüne ilişkin açıklamalarda bulundu.
Işıkhan, MYK mesleki yeterlilik belgeli iş gücünün 3 milyona ulaştığını kaydederek, şu ifadelere yer verdi:
"MYK mesleki yeterlilik belgeli iş gücümüz 3 milyona ulaştı. Ulusal İstihdam Stratejimiz ve Orta Vadeli Program hedeflerimiz doğrultusunda ihtiyaç duyulan alanlarda nitelikli iş gücümüzü yetiştirmeye devam edeceğiz."