Bakan Işıkhan: 'Şehitlerimizin bizlere emaneti evlatlarımıza, eğitim-öğretim yardımını 24 Ekim Cuma günü ödüyoruz'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti evlatlarımıza, harp-vazife malullerimize ve çocuklarına eğitim-öğretim yardımını 24 Ekim Cuma günü ödüyoruz dedi.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti evlatlarımıza, harp-vazife malullerimize ve çocuklarına eğitim-öğretim yardımını 24 Ekim Cuma günü ödüyoruz" dedi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya paylaşımından şehit ile harp ve vazife malullerinin çocuklarına verilecek eğitim-öğretim yardımlarının 24 Ekim Cuma günü ödeneceğini duyurdu. Aynı zamanda Işıkhan, 2025-2026 eğitim ve öğretim döneminde yaklaşık 20 bin öğrenciye toplamda 457 milyon liralık ödeme yapılacağını açıkladı.

Bakan Işıkhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti evlatlarımıza, harp-vazife malullerimize ve çocuklarına eğitim-öğretim yardımını 24 Ekim Cuma günü ödüyoruz. 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde yaklaşık 20 bin öğrencimize toplamda 457 milyon liralık ödeme yapacağız. Sevgili öğrencilerimize başarılı bir eğitim hayatı diliyorum. Biz, her zaman yanınızdayız."