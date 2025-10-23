- Haberler
Bakan Işıkhan: 'Şehitlerimizin bizlere emaneti evlatlarımıza, eğitim-öğretim yardımını 24 Ekim Cuma günü ödüyoruz'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti evlatlarımıza, harp-vazife malullerimize ve çocuklarına eğitim-öğretim yardımını 24 Ekim Cuma günü ödüyoruz dedi.
Bakan Işıkhan, sosyal medya paylaşımından şehit ile harp ve vazife malullerinin çocuklarına verilecek eğitim-öğretim yardımlarının 24 Ekim Cuma günü ödeneceğini duyurdu. Aynı zamanda Işıkhan, 2025-2026 eğitim ve öğretim döneminde yaklaşık 20 bin öğrenciye toplamda 457 milyon liralık ödeme yapılacağını açıkladı.
Bakan Işıkhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti evlatlarımıza, harp-vazife malullerimize ve çocuklarına eğitim-öğretim yardımını 24 Ekim Cuma günü ödüyoruz. 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde yaklaşık 20 bin öğrencimize toplamda 457 milyon liralık ödeme yapacağız. Sevgili öğrencilerimize başarılı bir eğitim hayatı diliyorum. Biz, her zaman yanınızdayız."