Bakan Işıkhan, 12 ilacın geri ödeme listesine alındığını duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tamamı yerli üretim olmak üzere 12 ilacın geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

Bakan Işıkhan, 12 ilacın geri ödeme listesine alındığını duyurdu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tamamı yerli üretim olmak üzere 12 ilacın geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun düzenlemesiyle tamamı yerli üretim olmak üzere 12 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Işıkhan, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" ifadelerine yer verdi.

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